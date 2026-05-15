При ударе дрона по дому в Белгороде ранены девять человек Количество пострадавших при атаке БПЛА в Белгороде увеличилось до 9 человек

Москва15 мая Вести.В Оперативном штабе Белгородской области привели уточненные данные о количество пострадавших в результате попадания украинского беспилотника в многоквартирный жилой дом в Белгороде.

По последним сведениям, число раненых увеличилось с четырех до девяти.

19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице говорится в публикации Оперштаба в мессенджере MAX

Еще трех человек с акубаротравмами и осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2, одному мужчине оказали помощь на месте, он отказался от госпитализации.

До этого было известно о трехлетней девочке с осколочными ранениями, двух пострадавших женщинах и мужчине.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что здание получило серьезные повреждения, загорелись пять квартир.