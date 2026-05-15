Москва15 маяВести.При очередной атаки беспилотника по Белгороду пострадали четыре человека. Дрон ударил по многоквартирному дому, сообщает Оперштаб региона.
В результате детонации огонь охватил несколько балконов. Открытое возгорание ликвидировали. Поврежден фасад дома и окна.
Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Женщину, получившую осколочные ранения лица и голени, транспортируют в областную клиническую больницуотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Также на данный момент известно о еще двоих раненых. Мужчина и женщина с осколочными ранениями доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что массированная атака БПЛА на Белгород длится весь день.