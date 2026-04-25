В Белгородской области в результате удара украинского дрона ранены 4 человека

Двое взрослых и двое детей ранены при ударе БПЛА в Белгородской области В Белгородской области в результате удара украинского дрона ранены 4 человека

Москва25 апр Вести.Четыре человека ранены при атаке ВСУ в Белгородской области, среди них двое детей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ продолжают атаки на наш регион. Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей написал губернатор в своем Telegram-канале

Дрон противника ударил по легковой машине в селе Ржевка Шебекинского округа. Двое пострадавших – мужчины, у одного ранения спины, ног и груди, второму осколками посекло спину.

Также пострадали мальчики 12 и 13 лет. Старший получил рваную рану ноги, младший – осколочные спины и плеча. Все доставлены в больницу.

Еще один вражеский БПЛА врезался в многоэтажку в Алексеевке. В результате прилета загорелся балкон одной из квартир, поврежден фасад здания, выбиты окна в нескольких помещениях.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.