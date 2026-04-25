Москва25 апрВести.Четыре человека ранены при атаке ВСУ в Белгородской области, среди них двое детей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
ВСУ продолжают атаки на наш регион. Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детейнаписал губернатор в своем Telegram-канале
Дрон противника ударил по легковой машине в селе Ржевка Шебекинского округа. Двое пострадавших – мужчины, у одного ранения спины, ног и груди, второму осколками посекло спину.
Также пострадали мальчики 12 и 13 лет. Старший получил рваную рану ноги, младший – осколочные спины и плеча. Все доставлены в больницу.
Еще один вражеский БПЛА врезался в многоэтажку в Алексеевке. В результате прилета загорелся балкон одной из квартир, поврежден фасад здания, выбиты окна в нескольких помещениях.
На местах работают представители оперативных и экстренных служб.