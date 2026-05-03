Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

Дрон ВСУ влетел в многоквартирный дом под Белгородом, пострадала женщина Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

Москва3 мая Вести.Еще один мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона в Белгородской области. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

Он уточнил, что беспилотник влетел в многоквартирный жилой дом в Шебекине. Пострадавшая – женщина.

После оказания помощи она была доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму говорится в сообщении

Также в результате беспилотных атак были зафиксированы повреждения частных домов, коммерческих объектов и автомобилей в ряде других районов.