Москва15 июнВести.Мирная жительница пострадала в городе Валуйки Белгородской области при детонации украинского дрона, госпитализация ей не потребовалась. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
В городе Валуйки в результате детонации беспилотника женщина получила акубаротравму. Пострадавшей оказана помощь в Валуйской ЦРБ, госпитализация не потребоваласьговорится в сообщении
На месте атаки также повреждена кровля частного дома.
Кроме того, дроны атаковали Белгородский, Шебекинский и Краснояружский округа. В результате ударов были повреждены несколько грузовых автомобилей, посечены фасады, окна и крыши частных жилых домов, один дом был полностью уничтожен огнем.