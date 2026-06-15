Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ

Москва15 июн Вести.Мирная жительница пострадала в городе Валуйки Белгородской области при детонации украинского дрона, госпитализация ей не потребовалась. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В городе Валуйки в результате детонации беспилотника женщина получила акубаротравму. Пострадавшей оказана помощь в Валуйской ЦРБ, госпитализация не потребовалась говорится в сообщении

На месте атаки также повреждена кровля частного дома.

Кроме того, дроны атаковали Белгородский, Шебекинский и Краснояружский округа. В результате ударов были повреждены несколько грузовых автомобилей, посечены фасады, окна и крыши частных жилых домов, один дом был полностью уничтожен огнем.