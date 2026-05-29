Москва29 маяВести.
В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Женщину со множественными осколочными ранениями плеча, спины и шеи бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в публикации оперштаба
В поселке Октябрьский Белгородского округа из-за детонации беспилотника выбиты окна в двух частных домах и двух хозяйственных постройках. В Валуйском округе в селе Казначеевка после атак двух FPV-дронов повреждены легковой и грузовой автомобили. В Шебекинском округе у села Нижнее Березово-Второе дрон атаковал легковушку - машина повреждена.