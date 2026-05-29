В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала женщина

Москва29 мая Вести.У села Головчино Грайворонского округа украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщина получила ранения плеча, спины и шеи. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.

В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Женщину со множественными осколочными ранениями плеча, спины и шеи бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в публикации оперштаба

В поселке Октябрьский Белгородского округа из-за детонации беспилотника выбиты окна в двух частных домах и двух хозяйственных постройках. В Валуйском округе в селе Казначеевка после атак двух FPV-дронов повреждены легковой и грузовой автомобили. В Шебекинском округе у села Нижнее Березово-Второе дрон атаковал легковушку - машина повреждена.