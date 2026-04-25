Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Москва25 апр Вести.В результате атак украинских дронов на Белгородскую область ранения получили пять человек, трое из них госпитализированы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, днем 25 апреля FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Женщине, получившей минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, госпитализация не потребовалась. Она продолжит лечение амбулаторно.

Еще один автомобиль подвергся атаке беспилотника в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Бригада СМП доставляет мужчину с баротравмой, травмой живота и переломом ноги в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено написал Гладков

Жительница города Грайворон при атаке дрона получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение ноги. Ее доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа мужчина получил тяжелые ранения после удара БПЛА. У него диагностированы осколочное проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения плеча, туловища и ноги. В Ближайшее время его переведут в областную клиническую больницу.

Еще один мужчина получил осколочные ранения плеча, руки и ноги при атаке дрона на хутор Масычево Грайворонского округа. От госпитализации он отказался.