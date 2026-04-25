Москва25 апрВести.В результате атак украинских дронов на Белгородскую область ранения получили пять человек, трое из них госпитализированы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его данным, днем 25 апреля FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Женщине, получившей минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, госпитализация не потребовалась. Она продолжит лечение амбулаторно.
Еще один автомобиль подвергся атаке беспилотника в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Бригада СМП доставляет мужчину с баротравмой, травмой живота и переломом ноги в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство поврежденонаписал Гладков
Жительница города Грайворон при атаке дрона получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение ноги. Ее доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа мужчина получил тяжелые ранения после удара БПЛА. У него диагностированы осколочное проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения плеча, туловища и ноги. В Ближайшее время его переведут в областную клиническую больницу.
Еще один мужчина получил осколочные ранения плеча, руки и ноги при атаке дрона на хутор Масычево Грайворонского округа. От госпитализации он отказался.