Москва23 июлВести.Пять человек ранены в результате очередных ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона в мессенджере MAX.
В Белгороде в результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали три человека. Женщину и двух мужчин с различными ранениями бригады скорой помощи транспортируют в горбольницу №2.
Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по региону. Ранены пять человекговорится в публикации оперштаба Белгородской области
Еще один мужчина получил слепое осколочное ранение лица при атаке БПЛА противника на грузовой автомобиль в Белгородском округе, на участке автодороги Майский – Головино. Ему оказали медпомощь, от госпитализации пострадавший отказался.
В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил осколочное ранение спины. Он будет доставлен в областную клиническую больницу.