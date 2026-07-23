В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали 5 человек

Пять человек ранены при ударах ВСУ в Белгородской области В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали 5 человек

Москва23 июл Вести.Пять человек ранены в результате очередных ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона в мессенджере MAX.

В Белгороде в результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали три человека. Женщину и двух мужчин с различными ранениями бригады скорой помощи транспортируют в горбольницу №2.

Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по региону. Ранены пять человек говорится в публикации оперштаба Белгородской области

Еще один мужчина получил слепое осколочное ранение лица при атаке БПЛА противника на грузовой автомобиль в Белгородском округе, на участке автодороги Майский – Головино. Ему оказали медпомощь, от госпитализации пострадавший отказался.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил осколочное ранение спины. Он будет доставлен в областную клиническую больницу.