Москва16 июнВести.В Белгородской области в результате атак со стороны Украины ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Очередные атаки ВСУ на нашу область. Пострадали пять человекговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
Под ударом противника оказалось село Погромец Волоконовского округа. Там вражеский БПЛА ударил по машине. Пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу.
Еще один мужчина был ранен при взрыве FPV-дрона в поселке Красная Яруга. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.
Серьезные ранения получили мужчина и женщина после атаки беспилотника на "Газель" в селе Черемошное. Их везут в горбольницу в Белгород.