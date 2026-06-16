Пять жителей Белгородской области пострадали при атаках со стороны Украины

При атаках украинских боевиков пострадали 5 жителей Белгородской области Пять жителей Белгородской области пострадали при атаках со стороны Украины

Москва16 июн Вести.В Белгородской области в результате атак со стороны Украины ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Очередные атаки ВСУ на нашу область. Пострадали пять человек говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Под ударом противника оказалось село Погромец Волоконовского округа. Там вражеский БПЛА ударил по машине. Пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу.

Еще один мужчина был ранен при взрыве FPV-дрона в поселке Красная Яруга. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

Серьезные ранения получили мужчина и женщина после атаки беспилотника на "Газель" в селе Черемошное. Их везут в горбольницу в Белгород.