Москва7 июлВести.В результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области пострадали пять человек, сообщили в региональном Оперативном штабе.
Несколько БПЛА нанесли удары по городу Валуйки. При попадании дрона осколочные ранения плеча и бедра получил мужчина.
Второй дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Медики скорой оказали помощь одному мужчине на местеговорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в MAX
Кроме того, еще у двух человек диагностировали осколочное ранение голени и акубаротравму.
Также в Яковлевском округе около поселка Томаровка дрон-камикадзе ВСУ ударил по автомобилю "Газель", был ранен водитель.
У шофера диагностировали перелом ребер и акубаротравму, бригада скорой медицинской помощи эвакуирует его в областной центр.