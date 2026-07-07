Украинские БПЛА ранили пять человек в Белгородской области

Пять человек ранены при ударах ВСУ в Белгородской области Украинские БПЛА ранили пять человек в Белгородской области

Москва7 июл Вести.В результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области пострадали пять человек, сообщили в региональном Оперативном штабе.

Несколько БПЛА нанесли удары по городу Валуйки. При попадании дрона осколочные ранения плеча и бедра получил мужчина.

Второй дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Медики скорой оказали помощь одному мужчине на месте говорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в MAX

Кроме того, еще у двух человек диагностировали осколочное ранение голени и акубаротравму.

Также в Яковлевском округе около поселка Томаровка дрон-камикадзе ВСУ ударил по автомобилю "Газель", был ранен водитель.

У шофера диагностировали перелом ребер и акубаротравму, бригада скорой медицинской помощи эвакуирует его в областной центр.