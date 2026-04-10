Пять мирных жителей Белгородской области ранены при украинских атаках

Москва10 апр Вести.Пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках украинских боевиков. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого — множественные осколочные ранения ног… По оценке медиков, один из пострадавших в тяжелом состоянии написал он в своем канале в мессенджере MAX

В селе Головчино от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения. Одного из них госпитализируют, второму медпомощь оказана на месте.

В селе Красный Октябрь вражеский FPV-дрон совершил удар по гражданскому авто — мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В результате атак коммерческий объект и 2 машины повреждены.