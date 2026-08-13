Москва13 авгВести.Пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атаки Украины на поселок Красная Яруга. Об этом сообщает оперштаб региона.
Речь идет о четырех мужчинах и одной женщине.
От детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей теланаписано в публикации ведомства
Все трое направлены в одну из больниц Белгорода.
Еще один дрон атаковал автомобиль. Пострадали мужчина и женщина, у которых также осколочные ранения. Им была оказана помощь, после чего обоих отпустили на амбулаторное лечение.
Повреждены автомобили и объекты жилой и хозяйственной инфраструктуры.