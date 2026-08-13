Пять человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

ВСУ нанесли удары по Белгородской области, пострадали пять мирных жителей Пять человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Москва13 авг Вести.Пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атаки Украины на поселок Красная Яруга. Об этом сообщает оперштаб региона.

Речь идет о четырех мужчинах и одной женщине.

От детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела написано в публикации ведомства

Все трое направлены в одну из больниц Белгорода.

Еще один дрон атаковал автомобиль. Пострадали мужчина и женщина, у которых также осколочные ранения. Им была оказана помощь, после чего обоих отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждены автомобили и объекты жилой и хозяйственной инфраструктуры.