Москва30 июнВести.В Белгородской области в результате атаки со стороны Украины пострадал один мирный житель. Об этом сообщает оперштаб региона.
Мужчина получил ранения в населенном пункте Криничное Ракитянского округа.
Беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина, получивший осколочные ранения головы и тела, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторноговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
Отмечается, что там же при взрыве второго дрона повреждения получили пять машин.
Кроме того, под ударами ВСУ оказались села Отрадное, Красный Октябрь, Доброе, Нежеголь и хутор Церковный. Повреждены объект торговли и автомобили.