Мужчину посекло осколками при детонации украинского дрона в Белгородской области

При атаке ВСУ пострадал мирный житель Белгородской области Мужчину посекло осколками при детонации украинского дрона в Белгородской области

Москва30 июн Вести.В Белгородской области в результате атаки со стороны Украины пострадал один мирный житель. Об этом сообщает оперштаб региона.

Мужчина получил ранения в населенном пункте Криничное Ракитянского округа.

Беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина, получивший осколочные ранения головы и тела, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Отмечается, что там же при взрыве второго дрона повреждения получили пять машин.

Кроме того, под ударами ВСУ оказались села Отрадное, Красный Октябрь, Доброе, Нежеголь и хутор Церковный. Повреждены объект торговли и автомобили.