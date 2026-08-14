Житель Белгородской области ранен после удара FPV-дрона ВСУ по сельхозтехнике

Мирный белгородец ранен после удара FPV-дрона ВСУ по сельхозтехнике Житель Белгородской области ранен после удара FPV-дрона ВСУ по сельхозтехнике

Москва14 авг Вести.Мирный житель Белгородской области получил ранения в результате удара украинского FPV-дрона по сельхозтехнике. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Русская Березовка FPV-дрон нанес удар по сельхозтехнике. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног доставили в Ракитянскую ЦРБ … Техника повреждена сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Ударам вражеским беспилотников также подверглись населенные пункты Дмитриевка, Ясные Зори, Октябрьский, Красная Яруга, Савченко. Повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный и частный дома, социальный объект. Также загорелись два автомобиля, кровли двух частных домов и гараж.