В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Мирный житель ранен в результате атаки дрона в Белгородской области В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Москва23 июн Вести.В Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Пролетарский. Мужчина получил осколочное ранение колена при детонации дрона.

При атаке ВСУ пострадал мирный житель. В Ракитянском округе в поселке Пролетарский в результате детонации дрона мужчина получил осколочное ранение коленного сустава говорится в публикации оперштаба

Пострадавшему оказали помощь. Он продолжит лечиться амбулаторно. В результате ЧП повреждены фасад и окна социального объекта.

Ударам украинских БПЛА подверглись Грайворонский и Краснояружский округа. В селе Смородино загорелся автомобиль, пожар потушили. В селе Ивановская Лисица поврежден кузов машины. В селе Рождественка беспилотник взорвался во дворе частного дома, выбив окна, повредив газовую трубу и забор. В селе Илек-Пеньковка в результате атаки дрона выбиты окна и повреждена крыша частного дома.

Данные о других последствиях уточняются.