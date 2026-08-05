Москва5 авгВести.В Белгородской области ранены трое мирных жителей в результате атак украинских беспилотников, сообщает региональный оперштаб.
Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали три мирных жителяотмечается в публикации
В Шебекино мужчина получил ранение при ударе беспилотника по автомобилю. Пострадавшего с осколочными ранениями рук и ног доставили в районную больницу бойцы "Орлана". Транспортное средство повреждено.
В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа мужчина пострадал при атаке дрона на коммерческий объект. Он получил мелкие осколочные ранения. Повреждены фасад, остекление, линия электропередачи и два легковых автомобиля.
В селе Червона Дибровка того же округа мужчина получил ранение в результате атаки БПЛА на предприятие. У него минно-взрывная травма. Госпитализация пострадавшему не потребовалась, он продолжит лечение амбулаторно. На предприятии повреждены здание, кровля, ворота и автомобиль.
В разных населенных пунктах Белгородской области повреждены жилые дома, предприятия, автомобили.