Трое жителей Белгородской области ранены при атаках украинских дронов В Белгородской области трое мужчин получили ранения в результате атак БПЛА

Москва5 авг Вести.В Белгородской области ранены трое мирных жителей в результате атак украинских беспилотников, сообщает региональный оперштаб.

Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали три мирных жителя отмечается в публикации

В Шебекино мужчина получил ранение при ударе беспилотника по автомобилю. Пострадавшего с осколочными ранениями рук и ног доставили в районную больницу бойцы "Орлана". Транспортное средство повреждено.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа мужчина пострадал при атаке дрона на коммерческий объект. Он получил мелкие осколочные ранения. Повреждены фасад, остекление, линия электропередачи и два легковых автомобиля.

В селе Червона Дибровка того же округа мужчина получил ранение в результате атаки БПЛА на предприятие. У него минно-взрывная травма. Госпитализация пострадавшему не потребовалась, он продолжит лечение амбулаторно. На предприятии повреждены здание, кровля, ворота и автомобиль.

В разных населенных пунктах Белгородской области повреждены жилые дома, предприятия, автомобили.