В Белгородской области от ударов БПЛА пострадали три мирных жителя Три мирных жителя Белгородской области получили ранения из-за атаки БПЛА

Москва20 июн Вести.В трех населенных пунктах Белгородской области зафиксированы ранения местных мирных жителей в результате атак украинских БПЛА. Об этом сообщает оперштаб региона.

Инциденты зафиксированы в поселках Ракитное и Пролетарское, а также в городе Шебекино.

Три мирных жителя пострадали во время атак со стороны ВСУ сказано в канале ведомства в MAX

В Ракитном FPV-дрон атаковал коммерческий объект. Мужчина получил минно-взрывную травму. В Пролетарском детонация дрона привела к осколочному ранению плеча у еще одного мужчины.

В Шебекине FPV-дрон нанес удар по автомобилю. У мужчины акубаротравма, машина повреждена.