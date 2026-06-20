Москва20 июнВести.В трех населенных пунктах Белгородской области зафиксированы ранения местных мирных жителей в результате атак украинских БПЛА. Об этом сообщает оперштаб региона.
Инциденты зафиксированы в поселках Ракитное и Пролетарское, а также в городе Шебекино.
Три мирных жителя пострадали во время атак со стороны ВСУсказано в канале ведомства в MAX
В Ракитном FPV-дрон атаковал коммерческий объект. Мужчина получил минно-взрывную травму. В Пролетарском детонация дрона привела к осколочному ранению плеча у еще одного мужчины.
В Шебекине FPV-дрон нанес удар по автомобилю. У мужчины акубаротравма, машина повреждена.