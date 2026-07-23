В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгород и Белгородский округ В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя

Москва23 июл Вести.Три мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.

По данным ведомства, один из пострадавших обратился в больницу Белгорода после атаки БПЛА ВСУ на коммерческий объект. Он получил минно-взрывную травму. В больнице ему оказали помощь, лечение продолжится амбулаторно.

Другой мужчина оказался ранен при обстреле села Крутой Лог.

За медицинской помощью обратился еще один мужчина, который получил поверхностное ранение грудной клетки при ракетном обстреле села Крутой Лог Белгородского округа. Ему оказана помощь в областной клинической больнице, отпущен на амбулаторное лечение пишет оперштаб

Третий пострадавший находился в селе Красный Октябрь Белгородского округа, когда вражеский FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины, головы и плеча, скорая помощь транспортирует его в больницу №2 Белгорода. При атаке также был поврежден автомобиль "Газель".