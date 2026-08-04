При атаке украинских БПЛА пострадали 3 человека в Белгородской области

В Белгородской области пострадали 3 человека при атаке беспилотников При атаке украинских БПЛА пострадали 3 человека в Белгородской области

Москва4 авг Вести.В Белгородской области пострадали трое при атаке беспилотников ВСУ по разным районам. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Отмечается, что украинские военные атаковали сразу два района. Так, в поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по частному дому, пострадали мужчина и женщина. В здании повреждены окна.

В городской больнице №2 Белгорода у обоих пострадавших диагностировали акубаротравмы (контузия). После оказания помощи отпущены домой уточнила пресс-служба оперштаба Белгородской области

В Шебекинском округе, в селе Новая Таволжанка под удар дрона попал автомобиль. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего мужчину в больницу с осколочными ранениями плеча и спины. Врачи оказывают ему необходимую помощь.