Москва4 авгВести.В Белгородской области пострадали трое при атаке беспилотников ВСУ по разным районам. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Отмечается, что украинские военные атаковали сразу два района. Так, в поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по частному дому, пострадали мужчина и женщина. В здании повреждены окна.
В городской больнице №2 Белгорода у обоих пострадавших диагностировали акубаротравмы (контузия). После оказания помощи отпущены домойуточнила пресс-служба оперштаба Белгородской области
В Шебекинском округе, в селе Новая Таволжанка под удар дрона попал автомобиль. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего мужчину в больницу с осколочными ранениями плеча и спины. Врачи оказывают ему необходимую помощь.