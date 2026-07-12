Два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два человека Два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва12 июл Вести.В результате ударов вражеских беспилотников в Белгородской области ранения получили женщина и мужчина. Об этом сообщается в Оперштабе региона в мессенджере MAX.

В селе Санково Грайворонского округа дрон ударил по частному дому. В доме пробило крышу. В результате женщина получила ранение груди, переломы плеч и лопатки. Из Грайворонской ЦРБ ее переведут в областную клиническую больницу.

В Грайвороне FPV-дрон повредил гараж, кузов и стекла машины.

Также беспилотник ударил по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа. В результате мужчина получил осколочные ранения голени и ягодичной области. Машина повреждена. Пострадавшего транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

В поселке еще один FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно — посечена машина. В селе Красный Октябрь при детонации дронов разбиты окна, посечены кровли и фасады двух частных домов и помещения предприятия. Также повреждены грузовой и легковой автомобили. В селе Веселая Лопань от взрыва FPV-дрона сгорел автомобиль отмечается в сообщении

FPV-дрон атаковал предприятие в Шебекинском округе в городе Шебекино. Из-за этого посекло крышу, фасад, остекление помещения и оборудование.

Еще один вражеский беспилотный летательный аппарат атаковал поселок Красная Яруга. Повреждения получили кузов машины и объект инфраструктуры.