Один человек ранен во время атаки дрона в Белгородской области

В Белгородской области из-за атаки беспилотника пострадала женщина Один человек ранен во время атаки дрона в Белгородской области

Москва3 июл Вести.В селе Белянка Шебекинского округа из-за взрыва БПЛА пострадала женщина. До больницы она добралась сама, сообщает Оперштаб Белгородской области.

У нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ягодичной области. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение говорится в сообщении

Помимо этого, от ударов беспилотников в регионе зафиксированы различные повреждения.

В городе Шебекино загорелся грузовик. При атаке второго дрона повреждены кровля, окна частного дома и хозпостройка.

В Корочанском округе в селе Проходное взрывом повреждены автомобиль и остекление коммерческого объекта.

В селе Новая Деревня Белгородского округа повреждена кабина грузовика.

В Грайворонском округе в селе Санково от атаки дрона разбита машина. В селе Дорогощь загорелась крыша частного дома.

В поселке Красная Яруга в частном доме посечены фасад и входная группа.

В Борисовском округе в селе Березовка выбиты окна в частном доме.