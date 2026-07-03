Москва3 июлВести.В селе Белянка Шебекинского округа из-за взрыва БПЛА пострадала женщина. До больницы она добралась сама, сообщает Оперштаб Белгородской области.
У нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ягодичной области. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечениеговорится в сообщении
Помимо этого, от ударов беспилотников в регионе зафиксированы различные повреждения.
В городе Шебекино загорелся грузовик. При атаке второго дрона повреждены кровля, окна частного дома и хозпостройка.
В Корочанском округе в селе Проходное взрывом повреждены автомобиль и остекление коммерческого объекта.
В селе Новая Деревня Белгородского округа повреждена кабина грузовика.
В Грайворонском округе в селе Санково от атаки дрона разбита машина. В селе Дорогощь загорелась крыша частного дома.
В поселке Красная Яруга в частном доме посечены фасад и входная группа.
В Борисовском округе в селе Березовка выбиты окна в частном доме.