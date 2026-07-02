Во время атаки дронов в Белгородской области пострадали три человека

В Белгородской области от атак БПЛА пострадали три человека Во время атаки дронов в Белгородской области пострадали три человека

Москва2 июл Вести.После взрыва беспилотника на дороге в селе в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа три человека получили осколочные ранения, их госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Состояние одного из мужчин врачи оценивают как тяжелое, для дальнейшего лечения его переведут в областную клиническую больницу.

Двое других пострадавших, получивших осколочные ранения, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение говорится в сообщении

На месте взрыва посечено остекление частного дома и перебита газовая труба.

В других населенных пунктах Белгородской области также есть разрушения после атаки беспилотников.

В селе Белянка разбиты окна и поврежден фасад административного здания предприятия. В селе Максимовкаповреждены окна частного дома и хозпостройки.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга посечены ворота, фасад гаража и автомобиль. В хуторе Вязовской пробиты кровли частного дома и надворной постройки.

В Белгородском округе в селе Нечаевка разбиты окна, повреждены кровля, фасад, забор частного дома и газовая труба. В хуторе Церковный дрон сдетонировал на предприятии — поврежден один из корпусов.

В Яковлевском округе в поселке Томаровка поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Волоконовка Волоконовского округа в частном доме повреждены крыша, фасад и остекление и перебит газопровод.

В селе Дорогощь Грайворонского округа разбит автомобиль.