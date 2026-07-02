Москва2 июлВести.В селе Солдатское в Ракитянском округе беспилотник нанес удар по грузовику и ранил находившегося внутри мужчину. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.
Мужчину с проникающим ранением брюшной полости и касательным осколочным ранением лица бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении
От атак БПЛА есть разрушения и в других населенных пунктах Белгородской области.
В селе Дмитриевка от удара дрона повреждена спецтехника. В хуторе Добрино в частном доме пробита крыша
В Белгородском округе в селе Николаевка выбиты окна и повреждена стена частного дома. В поселке Октябрьский вследствие ударов повреждены окна двух частных домов и автомобиль.
В городе Шебекино повреждена кровля частного дома.
В Грайворонском округе в селе Дорогощь повреждены техническое сооружение, фасад коммерческого объекта и два автомобиля. В городе Грайворон посечен фасад коммерческого здания. В селе Гора-Подол повреждено остекление технического помещения.
В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга перебита линия электропередачи. В хуторе Вязовской в частном доме пробита кровля.
В селе Березовка Борисовского округа дрон повредил фасад частного дома и два автомобиля.