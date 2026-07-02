Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области во время налета беспилотников пострадал один человек Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва2 июл Вести.В селе Солдатское в Ракитянском округе беспилотник нанес удар по грузовику и ранил находившегося внутри мужчину. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.

Мужчину с проникающим ранением брюшной полости и касательным осколочным ранением лица бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

От атак БПЛА есть разрушения и в других населенных пунктах Белгородской области.

В селе Дмитриевка от удара дрона повреждена спецтехника. В хуторе Добрино в частном доме пробита крыша

В Белгородском округе в селе Николаевка выбиты окна и повреждена стена частного дома. В поселке Октябрьский вследствие ударов повреждены окна двух частных домов и автомобиль.

В городе Шебекино повреждена кровля частного дома.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь повреждены техническое сооружение, фасад коммерческого объекта и два автомобиля. В городе Грайворон посечен фасад коммерческого здания. В селе Гора-Подол повреждено остекление технического помещения.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга перебита линия электропередачи. В хуторе Вязовской в частном доме пробита кровля.

В селе Березовка Борисовского округа дрон повредил фасад частного дома и два автомобиля.