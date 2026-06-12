При атаке дронов в Белгородской области пострадал мужчина В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал житель Ивнянского округа

Москва12 июн Вести.В Белгородской области ВСУ нанесли удары по населенным пунктам нескольких округов. В Ивнянском округе в результате атаки дрона пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Отмечается, что в селе Федчевка беспилотник взорвался на территории фермерского хозяйства. Мужчине, который получил осколочные ранения лица и руки, бригада скорой оказала помощь на месте - от поездки в больницу он отказался.

При атаке со стороны ВСУ пострадал мирный житель. В селе Федчевка Ивнянского округа беспилотник сдетонировал на территории фермерского хозяйства говорится в публикации оперштаба

Ущерб нанесен зданию: выбиты стекла, поврежден фасад, пострадал грузовик.

Под атаки БПЛА попали и другие районы. В селе Почаево Грайворонского округа после атак посечены крыши и разбиты окна в трех частных домах и хозпостройке. В соседнем селе Санково пробита кровля жилого дома.

В хуторе Савченко Краснояружского округа FPV-дрон повредил машину. В Шебекинском округе у хутора Ржавец беспилотник атаковал коммерческий объект - там пробило крышу. В селе Новая Таволжанка БПЛА ударил по частному дому, проломив крышу и выбив окна.