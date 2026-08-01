Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Один человек ранен при атаке дрона в Белгородской области Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва1 авг Вести.В Грайворонском округе в районе села Головчино во время атаки беспилотника по автомобилю пострадал мужчина, сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчину с осколочными ранениями лица и плеча бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено говорится в сообщении

В других населенных пунктах также есть повреждения.

В округе в селе Казачья Лисица в результате ракетного обстрела поврежден объект инфраструктуры. Несколько населенных пунктов временно остались без электроэнергии.

В городе Шебекино беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате этого повреждены остекление и внутренняя отделка одной квартиры. В селе Белянка Шебекинского округа при взрыве дрона повреждено оборудование.

В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона повреждена кровля социального объекта.

В Краснояружском округе в поселке Быценков несколько БПЛА ударили по частному дому — разбиты окна, повреждены крыша, газовая труба и гараж. На окраине поселка Отрадовский дрон сдетонировал на предприятии и повредил автомобиль.

В селе Борки Валуйского округа при детонации FPV-дрона поврежден забор частного дома.