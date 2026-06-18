После атак ВСУ на Белгородскую область один человек пострадал

В Шебекине после атаки дрона пострадал местный житель После атак ВСУ на Белгородскую область один человек пострадал

Москва18 июн Вести.Беспилотник ВСУ сдетонировал о дорожное полотно в городе Шебекино, в результате один человек получил поверхностное осколочное ранение голени и поврежден автомобиль УАЗ. Пострадавшего отправили в ЦРБ, позже его отпустили на амбулаторное лечение. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.

В результате еще нескольких атак дронов в городе повреждены фасад коммерческого объекта, припаркованный автобус, два грузовых и шесть легковых автомобилей говорится в сообщении

В поселке Красная Яруга после атаки беспилотника повреждено остекление социального объекта. В поселке Быценков Краснояружского округа повреждена машина.

В Грайворонском округе в селе Замостье от атаки БПЛА пострадали фасад и забор частного дома.

В селе Долгое Валуйского округа дрон атаковал частный дом, в нем повреждены крыша, окна, газовая труба и забор вокруг участка.