Москва9 июлВести.При детонации дрона на парковке в городе Шебекино ранен мужчина, сообщает Оперативный штаб Белгородской области в MAX.
Он самостоятельно обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ.
Мужчина … пострадал при детонации дрона на парковке в городе Шебекиносказано в сообщении
Врачи диагностировали у него касательное осколочное ранение затылочной области головы. Пострадавшего планируется для дальнейшего лечения направить в больницу №2 города Белгорода.
Кроме того, беспилотники атаковали Белгородский, Грайворонский и Валуйский округа. Повреждены транспортные средства, частный дом и кровля соцобъекта.