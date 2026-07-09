При взрыве на парковке в Шебекине ранен мужчина

Осколки дрона ВСУ ранили мужчину на парковке в Шебекине При взрыве на парковке в Шебекине ранен мужчина

Москва9 июл Вести.При детонации дрона на парковке в городе Шебекино ранен мужчина, сообщает Оперативный штаб Белгородской области в MAX.

Он самостоятельно обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ.

Мужчина … пострадал при детонации дрона на парковке в городе Шебекино сказано в сообщении

Врачи диагностировали у него касательное осколочное ранение затылочной области головы. Пострадавшего планируется для дальнейшего лечения направить в больницу №2 города Белгорода.

Кроме того, беспилотники атаковали Белгородский, Грайворонский и Валуйский округа. Повреждены транспортные средства, частный дом и кровля соцобъекта.