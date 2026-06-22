Москва22 июнВести.В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX
Во время очередной атаки ВСУ пострадал мирный жительговорится в публикации оперштаба
В городе Шебекино FPV-дрон ударил по коммерческому объекту. Пострадавший мужчина с осколочными ранениями лица и руки получил помощь в городской больнице №2 Белгорода. Он продолжит лечение амбулаторно.
Зафиксированы повреждения остекления и входной группы. Пострадал автомобиль "Камаз".
Ударам подверглись Белгородский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский округа. Повреждены легковые автомобили, фасады зданий, частные дома, сельскохозяйственная техника, объект инфраструктуры.