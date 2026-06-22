В Шебекине FPV-дрон ударил по коммерческому объекту, ранен мужчина

При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель В Шебекине FPV-дрон ударил по коммерческому объекту, ранен мужчина

Москва22 июн Вести.В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX

Во время очередной атаки ВСУ пострадал мирный житель говорится в публикации оперштаба

В городе Шебекино FPV-дрон ударил по коммерческому объекту. Пострадавший мужчина с осколочными ранениями лица и руки получил помощь в городской больнице №2 Белгорода. Он продолжит лечение амбулаторно.

Зафиксированы повреждения остекления и входной группы. Пострадал автомобиль "Камаз".

Ударам подверглись Белгородский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский округа. Повреждены легковые автомобили, фасады зданий, частные дома, сельскохозяйственная техника, объект инфраструктуры.