Мужчина ранен после атаки вражеского FPV-дрона на гражданское авто в Шебекино

Мирный житель ранен после атаки ВСУ на гражданское авто в Шебекино Мужчина ранен после атаки вражеского FPV-дрона на гражданское авто в Шебекино

Москва29 июл Вести.Мирный житель ранен в результате атаки украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль в Шебекино. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь. От детонации произошло возгорание машины, которое ликвидировано пожарным расчетом говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Второй дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта — посечены осколками два автомобиля. Третий БПЛА ударил по предприятию — пробита кровля административного здания.

Под удар также попали населенные пункты Белгород, Октябрьский, Нечаевка, Никольское и Степное. Повреждены 2 коммерческих объект, автобус, микроавтобус, грузовик, три машины, 3 частных дома, хозпостройки, гараж и ГАЗель.