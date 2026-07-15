В белгородском селе мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на гражданское авто

В белгородском селе мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ на авто В белгородском селе мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на гражданское авто

Москва15 июл Вести.Украинские боевики нанесли удары по Белгородской области — в селе Новая Таволжанка ранения получил мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал автомобиль. Водителя, получившего осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ноги, глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ… Машина повреждена говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

При взрыве второго дрона загорелся частный дом — возгорание потушено.

В Шебекине FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль; в поселке Октябрьский от взрывов посечены гараж и грузовой автомобиль; в селе Отрадное — автомобиль; в поселке Красная Яруга — хозпостройки и машина.