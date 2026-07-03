Москва3 июлВести.Шесть районов Белгородской области атакованы дронами ВСУ – пострадал один человек. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.
В Грайворонском округе в районе села Почаево в результате атаки FPV-дрона на скутер мужчина получил акубаротравму и ушиб голениговорится в сообщении
В округе в селе Дорогощь от взрыва беспилотника разбиты окна, посечена крыша частного дома, а также повреждён автомобиль. От атаки второго дрона пробита кровля здания объекта торговли. В селе Санково вследствие детонации дрона повреждена хозпостройка.
В Белгороде из-за взрыва БПЛА рядом с многоквартирным домом посечено остекление.
В городе Шебекино во время атаки беспилотника повреждена крыша частного дома. В селе Мешковое Шебекинского округа от атак дронов огнем уничтожен частный дом.
В поселке Красная Яруга посечено остекление в двух частных домах. При ударе второго дрона повреждены фасад административного здания и автомобиль.
В селе Красный Октябрь Белгородского округа пробита кровля складского помещения.
В Валуйском округе в селе Кукуевка повреждена крыша социального объекта.