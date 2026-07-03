Мирный житель пострадал во время атаки беспилотника в Белгородской области

В Белгородской области житель получил травму во время атаки БПЛА Мирный житель пострадал во время атаки беспилотника в Белгородской области

Москва3 июл Вести.Шесть районов Белгородской области атакованы дронами ВСУ – пострадал один человек. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.

В Грайворонском округе в районе села Почаево в результате атаки FPV-дрона на скутер мужчина получил акубаротравму и ушиб голени говорится в сообщении

В округе в селе Дорогощь от взрыва беспилотника разбиты окна, посечена крыша частного дома, а также повреждён автомобиль. От атаки второго дрона пробита кровля здания объекта торговли. В селе Санково вследствие детонации дрона повреждена хозпостройка.

В Белгороде из-за взрыва БПЛА рядом с многоквартирным домом посечено остекление.

В городе Шебекино во время атаки беспилотника повреждена крыша частного дома. В селе Мешковое Шебекинского округа от атак дронов огнем уничтожен частный дом.

В поселке Красная Яруга посечено остекление в двух частных домах. При ударе второго дрона повреждены фасад административного здания и автомобиль.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа пробита кровля складского помещения.

В Валуйском округе в селе Кукуевка повреждена крыша социального объекта.