Один человек пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

При атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области ранен водитель грузовика Один человек пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва30 июн Вести.Пострадавший при атаке дрона водитель грузового автомобиля в селе Бессоновка Белгородского округа обратился за медицинской помощью в больницу. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.

В городской больнице №2 г. Белгорода у мужчины диагностировали акубаротравму и осколочное ранение мягких тканей головы. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение уточняется в сообщении

Кроме того, в регионе зафиксированы различные повреждения после детонации дронов.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский повреждены входная группа, остекление коммерческого объекта, два легковых и два грузовых автомобиля. В селе Красный Хутор взрывом повреждена кабина грузового автомобиля.

В поселке Красная Яруга пробита кровля многоквартирного дома и кузов грузовика.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от атак беспилотников повреждены кровля и шесть квартир многоквартирного дома.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа в частном доме посечены крыша и фасад. В селе Криничное повреждена кабина грузового автомобиля.

В Яковлевском округе в селе Серетино от удара БПЛА по машине разбиты стекла и поврежден кузов.