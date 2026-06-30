Москва30 июнВести.Пострадавший при атаке дрона водитель грузового автомобиля в селе Бессоновка Белгородского округа обратился за медицинской помощью в больницу. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.
В городской больнице №2 г. Белгорода у мужчины диагностировали акубаротравму и осколочное ранение мягких тканей головы. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечениеуточняется в сообщении
Кроме того, в регионе зафиксированы различные повреждения после детонации дронов.
В Белгородском округе в поселке Октябрьский повреждены входная группа, остекление коммерческого объекта, два легковых и два грузовых автомобиля. В селе Красный Хутор взрывом повреждена кабина грузового автомобиля.
В поселке Красная Яруга пробита кровля многоквартирного дома и кузов грузовика.
В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от атак беспилотников повреждены кровля и шесть квартир многоквартирного дома.
В поселке Пролетарский Ракитянского округа в частном доме посечены крыша и фасад. В селе Криничное повреждена кабина грузового автомобиля.
В Яковлевском округе в селе Серетино от удара БПЛА по машине разбиты стекла и поврежден кузов.