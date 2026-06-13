Дроны ВСУ ранили сотрудника МЧС и мирного жителя в Белгородской области

При ударах дронов ВСУ в Белгородской области ранены водитель и сотрудник МЧС Дроны ВСУ ранили сотрудника МЧС и мирного жителя в Белгородской области

Москва13 июн Вести.Два человека пострадали в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

Сотрудник МЧС России пострадал при подрыве боевой части FPV-дрона ВСУ в поселке Красная Яруга.

У пожарного диагностировали осколочные ранения лица и глаз. Мужчину планируется перевести на лечение в областной центр.

На месте атаки повреждены служебный автомобиль, здание пожарной части и хозпостройка говорится в публикации Оперштаба, размещенной в мессенджере MAX

Кроме того, за помощью к медикам обратился водитель грузовика, чье транспортное средство было атаковано беспилотником в поселке Красная. Мужчина получил акубаротравму и продолжит лечиться амбулаторно.