Москва13 июнВести.Два человека пострадали в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
Сотрудник МЧС России пострадал при подрыве боевой части FPV-дрона ВСУ в поселке Красная Яруга.
У пожарного диагностировали осколочные ранения лица и глаз. Мужчину планируется перевести на лечение в областной центр.
На месте атаки повреждены служебный автомобиль, здание пожарной части и хозпостройкаговорится в публикации Оперштаба, размещенной в мессенджере MAX
Кроме того, за помощью к медикам обратился водитель грузовика, чье транспортное средство было атаковано беспилотником в поселке Красная. Мужчина получил акубаротравму и продолжит лечиться амбулаторно.