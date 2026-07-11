Три человека получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области

В результате атак ВСУ по Белгородской области ранения получили три человека Три человека получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области

Москва11 июл Вести.Оперативный штаб Белгородской области сообщает о трех раненых в результате атак ВСУ.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины, его доставили в Краснояружскую ЦРБ, после чего отправили на амбулаторное лечение.

Еще двое пострадавших получили ранения в районе хутора Первомайский Волоконовского округа: дрон нанес удар по служебному микроавтобусу.

Двоих пострадавших бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. У мужчины травматическая ампутация руки и осколочные ранения спины. Женщина получила осколочные ранения ноги сказано в сообщении

Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, вражеские дроны повредили объекты инфраструктуры и транспорт.