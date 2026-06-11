Москва11 июнВести.Мирный житель Белгородской области пострадал при детонации украинского FPV-дрона. Об этом сообщает в MAX оперативный штаб региона.
Инцидент произошел в селе Илек-Кошары.
В селе Илек-Кошары Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. В Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчинаговорится в сообщении
Мужчина получил слепые осколочные ранения бедер и предплечий. Ему окажут помощь, а после переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Также ВСУ атаковали еще три муниципалитета. В Шебекине ударом БПЛА был поврежден инфраструктурный объект. В Грайворонском округе пострадал автомобиль, загорелась комната в частном доме и была пробита кровля хозпостройки. В Краснояружском округе FPV-дрон пробил кровлю гаража.