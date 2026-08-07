Москва7 авгВести.В хуторе Бондаренков в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ ранения получил мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе в мессенджере MAX.
Уточняется, что мужчина получил множественные осколочные ранения головы и тела от детонации дрона. Пострадавшего после оказания помощи переведут в областную клиническую больницу.
В городе Шебекино при атаке FPV-дрона в одной квартире многоквартирного дома произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарным расчетом. В доме повреждено остекление. Вследствие взрыва второго дрона посечены фасад, навес частного дома и автомобильотмечается в сообщении
В селе Сурково при взрыве БПЛА загорелась "Газель", машину потушили. Также были повреждены окна в частном доме и хозпостройке, посечена машина.
В селе Сергиевка Краснояружского округа в результате детонации беспилотного летательного аппарата сгорела хозпостройка.
В Валуйском округе на участке автодороги Уразово — Дальний в результате удара БПЛА сгорела одна единица сельхозтехники.
В Грайворонском округе в хуторе Масычево от атаки FPV-дрона сгорело транспортное средство.