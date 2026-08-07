В Белгородской области при детонации дрона пострадал мужчина

Мирный житель пострадал от детонации БПЛА в Белгородской области В Белгородской области при детонации дрона пострадал мужчина

Москва7 авг Вести.В хуторе Бондаренков в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ ранения получил мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе в мессенджере MAX.

Уточняется, что мужчина получил множественные осколочные ранения головы и тела от детонации дрона. Пострадавшего после оказания помощи переведут в областную клиническую больницу.

В городе Шебекино при атаке FPV-дрона в одной квартире многоквартирного дома произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарным расчетом. В доме повреждено остекление. Вследствие взрыва второго дрона посечены фасад, навес частного дома и автомобиль отмечается в сообщении

В селе Сурково при взрыве БПЛА загорелась "Газель", машину потушили. Также были повреждены окна в частном доме и хозпостройке, посечена машина.

В селе Сергиевка Краснояружского округа в результате детонации беспилотного летательного аппарата сгорела хозпостройка.

В Валуйском округе на участке автодороги Уразово — Дальний в результате удара БПЛА сгорела одна единица сельхозтехники.

В Грайворонском округе в хуторе Масычево от атаки FPV-дрона сгорело транспортное средство.