В Белгородской области в результате украинских атак ранены трое мужчин

Трое мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках БПЛА В Белгородской области в результате украинских атак ранены трое мужчин

Москва8 авг Вести.В Белгородской трое мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

Восемь муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали трое мужчин говорится в публикации

В хуторе Богатый Новооскольского округа дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Один из находившихся рядом мужчин получил проникающие ранения брюшной полости. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Еще два человека получили осколочные ранения различных частей тела. Их везут в областную клиническую больницу.

От взрыва загорелась кабина грузовика – возгорание оперативно ликвидировано.

В разных населенных пунктах Белгородской области при атаках беспилотников повреждены жилые дома и надворные постройки, предприятия, инфраструктурные и коммерческие объекты, автомобили.