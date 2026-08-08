Москва8 авгВести.В Белгородской трое мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.
Восемь муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали трое мужчинговорится в публикации
В хуторе Богатый Новооскольского округа дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Один из находившихся рядом мужчин получил проникающие ранения брюшной полости. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Еще два человека получили осколочные ранения различных частей тела. Их везут в областную клиническую больницу.
От взрыва загорелась кабина грузовика – возгорание оперативно ликвидировано.
В разных населенных пунктах Белгородской области при атаках беспилотников повреждены жилые дома и надворные постройки, предприятия, инфраструктурные и коммерческие объекты, автомобили.