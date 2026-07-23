В Белгородской области пять человек пострадали при атаках беспилотников

В Белгородской области в результате атак дронов пострадали пять человек В Белгородской области пять человек пострадали при атаках беспилотников

Москва23 июл Вести.В Белгородской области в результате атак беспилотников получили ранения пять человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

ВСУ с помощью беспилотников продолжают удары по региону. Пострадали пять человек говорится в публикации оперштаба

В Белгороде при ударе дрона по коммерческому объекту пострадали три человека. Мужчину с осколочным ранением плеча и женщину с минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу №2, вторую пострадавшую с ранением голени - в областную клиническую больницу. Еще одного мужчину с осколочными ранениями плеча и ног после оказания помощи отпустили домой.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль на территории предприятии. В результате пострадал мужчина. Его госпитализировали в Октябрьскую районную больницу с множественными осколочными ранениями рук и ног.

В округе также повреждены частный дом, гараж и автомобили. В Грайвороне и Шебекинском округе зафиксированы повреждения многоквартирных и частных домов, а также машин.

Данные о других последствиях ударов уточняются.