В Белгородской области семь человек пострадали в результате атак БПЛА

Семь человек пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области В Белгородской области семь человек пострадали в результате атак БПЛА

Москва20 июл Вести.В Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали семь человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь человек говорится в публикации оперштаба

В Белгородском округе при атаке дрона на автомобиль бойцов самообороны в районе села Бочковка трое мужчин получили акубаротравмы. Им оказали помощь в больнице №2 Белгорода и отпустили на амбулаторное лечение.

Еще одна женщина пострадала при ударе БПЛА по социальному объекту в поселке Октябрьский - у нее диагностирована акубаротравма, она госпитализирована.

В селе Беломестное число пострадавших при атаке на коммерческий объект увеличилось до двух: мужчине с акубаротравмой оказали помощь в больнице, он продолжит лечение амбулаторно.

Также в Белгороде за медицинской помощью обратилась женщина, получившая акубаротравму при утренней атаке беспилотника на коммерческий объект - она госпитализирована.

В хуторе Масычево Грайворонского округа дрон нанес удар по территории предприятия. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.

Повреждения зафиксированы в Белгородском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах. Пострадали частные дома, социальные объекты, предприятия, коммерческие здания и автомобили.

Ранее корреспондент ИС "Вести" показал видео с автобусом, атакованным украинским дроном в городе Шебекино Белгородской области. В результате удара ВСУ погибли пять человек, пострадали еще 23. Корреспондент подчеркнул, что очень важно следить за оповещениями, в случае тревоги занимать надежное укрытие и ждать отбоя.