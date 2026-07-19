В Белгородской области два мирных жителя пострадали от БПЛА Два человека пострадали из-за атаки беспилотников в Белгородской области

Москва19 июл Вести.Мужчин получил осколочную травму ноги в Белгородском округе при взрыве беспилотника. Об этом сообщает Оперативный штаб Белгородской области.

При взрыве беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

Другой мужчина получил акубаротравму в селе Беломестное в результате атаки дрона на коммерческий объект. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации мужчина отказался. На месте взрыва БПЛА загорелся навес, который потушил прибывший пожарный расчет.

Из-за атак БПЛА в разных округах имеются повреждения.

В Белгородском округе в селе Отрадное при атаке дрона повреждены крыша частного дома. В поселке Октябрьский от взрыва БПЛА выбиты окна и посечён забор частного дома. Второй беспилотник нанес удар по автомобилю — транспортное средство повреждено. В селе Черемошное разбиты окна в частном доме. В городе Шебекино при атаках дронов повреждены кабины двух грузовиков. Еще один дрон ударил по многоквартирному дому — повреждены окна и фасад.