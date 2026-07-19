При атаках беспилотников пострадали два жителя Белгородской области

В Белгородской области двое пострадали из-за атак БПЛА При атаках беспилотников пострадали два жителя Белгородской области

Москва19 июл Вести.Два мирных жителя пострадали во время ударов беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

В Белгородском округе в поселке Майский коммерческий объект повторно атакован беспилотником. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

Женщина пострадала при атаке в городе Шебекино. Она получила акубаротравму на территории коммерческого объекта. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от транспортировки в стационар пострадавшая отказалась.

В ряде населенных пунктов зафиксированы последствия атак беспилотников — есть повреждения зданий, техники и инфраструктуры.

Так, в поселке Дубовое при атаке беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта.

В поселке Октябрьский дрон ударил по частному дому — возникло возгорание, его удалось ликвидировать. Еще один беспилотник сдетонировал о дерево: из‑за этого повреждено остекление соседнего частного дома.

В селе Никольское от удара БПЛА загорелся грузовик — огонь потушен.

В Шебекинском округе последствия атак зафиксированы сразу в двух селах. В Мешковом FPV‑дрон сдетонировал возле частного дома — выбиты окна. При ударе второго беспилотника загорелось другое частное домовладение. В селе Вознесеновка дрон атаковал предприятие: повреждено складское помещение.

Поселок Ракитное подвергся атаке — поврежден объект инфраструктуры.

В Корочанском округе (село Погореловка) из‑за атак двух беспилотников пострадали фасад и остекление коммерческого объекта, а также кузов автомобиля.

В селе Сергиевка Краснояружского округа в результате детонации FPV‑дронов повреждены автомобиль, фасад и остекление частного дома, а также газовая труба.