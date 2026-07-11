В Белгородской области дроны ВСУ ранили мужчину и уничтожили два автобуса

В Белгородской области от ударов БПЛА пострадал мужчина и сгорели два автобуса В Белгородской области дроны ВСУ ранили мужчину и уничтожили два автобуса

Москва11 июл Вести.Оперштаб Белгородской области рассказал в MAX об атаке ВСУ по четырем округам региона.

В Белгородском округе к медикам самостоятельно обратился мужчина, который пострадал от удара дрона по ГАЗели. У него диагностировали акубаротравму, и после оказания помощи он отпущен домой.

Кроме того, дрон взорвался во дворе частного дома, от удара выбило окна, повредило крышу и фасад здания. В другом поселке взрывом повредило грузовой автомобиль.

В Шебекинском округе в результате атаки FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект и складское помещение предприятия с автомобилем внутри. Также от удара БПЛА загорелся гараж на территории частного дома, уничтожены два автобуса, повреждены остекление, кровли и фасады административного здания и частного дома.

Все очаги возгорания ликвидированы пожарными расчетами сказано в сообщении

В Ракитянском и Грайворонском округах осколки FPV-дронов посекли кабину и прицеп грузового автомобиля, повредили машину, объект инфраструктуры и подсобное помещение социального объекта. Часть жителей хутора Семейный временно остается без электроэнергии.