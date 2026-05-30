ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет

В Белгородской области в результате атак ВСУ повреждены дома и автомобили ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет

Москва30 мая Вести.Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ в течение дня 30 мая. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В городе Грайворон после удара FPV-дрона загорелся частный дом. Возгорание было ликвидировано пожарными расчетами. При атаке второго дрона у двух частных домов посечены крыши и выбиты окна, повреждения получил автомобиль.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации беспилотника вспыхнул склад – пожар оперативно потушен, в селе Смородино повреждено домовладение, в селе Замостье – автомобиль.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль, в селе Пристень Шебекинского округа в результате детонации дрона сгорел грузовик.

В нескольких селах Белгородского, Валуйского и Борисовского округа повреждены коммерческие объекта и автомобили.