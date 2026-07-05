В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Шесть округов Белгородской области атакованы БПЛА

Москва5 июл Вести.Из-за атаки по шести муниципалитетам Белгородской области фиксируются повреждения, но пострадавших, по предварительной информации нет. Об этом сообщает Оперштаб Белгородской области.

В Белгородском округе в селе Черемошное загорелась кровля частного дома. В селе Бессоновка загорелся прицеп грузовинка. В селе Новая Деревня поврежден кузов грузовой машины.

В поселке Красная Яруга повреждены кровля коммерческого объекта, грузовой и легковой автомобили.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа от взрыва дрона в частном доме пробита крыша. В селе Новая Таволжанка повреждены остекление и фасад храма Покрова Пресвятой Богородицы. В селе Мешковое загорелся частный дом.

В Ракитянском округе в хуторе Семейный разбиты окна и посечена входная группа частного дома. В поселке Пролетарский повреждены линия электропередачи, фасад частного дома, грузовой и легковой автомобили.

В Борисовском округе в селе Берёзовка выбиты окна в двух частных домах.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа различные повреждения зафиксированы у легкового и двух грузовых автомобилей. В селе Дунайка FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения — посечены забор и крыша хозпостройки. В городе Грайворон повреждены оборудование и помещение коммерческого объекта.