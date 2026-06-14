ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет Пять муниципалитетов Белгородской области попали под удары ВСУ

Москва14 июн Вести.В Белгородской области под удары Вооруженных сил Украины попали пять муниципалитетов. По предварительным данным, люди не пострадали, передает оперативный штаб региона на платформе MAX.

Пять муниципалитетов подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет говорится в публикации оперштаба

Сообщения о последствиях поступают из Белгородского, Грайворонского, Ракитянского и Шебекинского округов, а также из Красной Яруги.

В селе Отрадное Белгородского округа дрон повредил автомобиль. В селе Таврово от падения обломков авиабоеприпаса пострадали крыши двух частных домов и гаража. В поселке Октябрьский FPV-дрон разбил окна и повредил фасад коммерческого здания и машину. В селе Николаевка после атаки двух беспилотников разбита "Газель" и выбиты стекла на коммерческом объекте. В хуторе Церковный дрон взорвался на территории предприятия - повреждены оборудование и полуприцеп грузовика.

В городе Шебекино от прилетов боеприпасов пострадали объект инфраструктуры и крыша частного дома. В поселке Красная Яруга беспилотник повредил остекление многоквартирного дома.

В селе Почаево Грайворонского округе после сброса взрывчатки с дрона и ударов авиабомб выбиты окна, повреждены фасады, крыши и заборы соцобъекта и шести частных домов. Один дом разрушен полностью. Также зафиксированы повреждения газопровода и линии электропередачи. В селе Луговка FPV-дрон взорвался рядом с частным домовладением - разбиты окна.

В Ракитянском округе в селе Меловое при детонации беспилотника повреждены автомобиль УАЗ и ЛЭП.

Информация о последствиях атак уточняется.