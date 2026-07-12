Дроны ВСУ атаковали пять муниципалитетов в Белгородской области Пять муниципалитетов Белгородской области атакованы украинскими БПЛА

Москва12 июл Вести.Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал.

В Белгороде FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта — поврежден навес говорится в публикации Оперштаба Белгородской области в MAX

Кроме того, под ударами ВСУ оказались Белгородский, Шебекинский, Валуйский округа и город Шебекино.

Повреждены дома, автомобили и здание предприятия.