Москва12 июлВести.Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал.
В Белгороде FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта — поврежден навесговорится в публикации Оперштаба Белгородской области в MAX
Кроме того, под ударами ВСУ оказались Белгородский, Шебекинский, Валуйский округа и город Шебекино.
Повреждены дома, автомобили и здание предприятия.