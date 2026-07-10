Три муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ ВСУ нанесли удары по трем муниципалитетам Белгородской области

Москва10 июл Вести.Беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.

По предварительным данным, пострадавших нет, но в нескольких населенных пунктах в результате атак беспилотников повреждены транспортные средства и здания, в том числе жилые и социальные объекты.

ВСУ нанесли удары по трем муниципалитетам говорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX

В частности, повреждения в результате атак украинских дронов зафиксированы в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

Информация о последствиях уточняется, проинформировали в оперштабе.