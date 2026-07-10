Москва10 июлВести.Беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.
По предварительным данным, пострадавших нет, но в нескольких населенных пунктах в результате атак беспилотников повреждены транспортные средства и здания, в том числе жилые и социальные объекты.
ВСУ нанесли удары по трем муниципалитетамговорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX
В частности, повреждения в результате атак украинских дронов зафиксированы в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.
Информация о последствиях уточняется, проинформировали в оперштабе.