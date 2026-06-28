ВСУ ударили по трем муниципалитетам Белгородской области, пострадала женщина Жительница Белгородской области пострадала при атаке ВСУ

Москва28 июн Вести.Вооруженные силы Украины атаковали три муниципалитета Белгородской области. В результате травмы получила мирная жительница, сообщили в Оперштабе региона в мессенджере MAX.

FPV-дрон атаковал коммерческий объект в поселке Пролетарский в Ракитянском округе. Женщина получила акубаротравму.

Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась. В здании повреждены остекление и входная группа отмечается в сообщении

В Краснояружском округе беспилотник атаковал предприятие, в результате чего были повреждены крыша одного из помещений и объект инфраструктуры.

В Шебекинском округе БПЛА сдетонировал о дорожное полотно. Повреждения получили окна, забор частного дома. Также посекло машину.