Три человека пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека Три человека пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ

Москва3 авг Вести.В оперштабе Белгородской области сообщили о трех пострадавших при атаках Вооруженных сил Украины.

В Шебекино в результате удара беспилотника по парковке женщина получила осколочное ранение ягодичной области. Оказались повреждены коммерческий объект и две машины.

В Шебекинском округе в селе Ржевка в результате атаки FPV-дрона на частный дом пострадала женщина. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ, где у нее диагностировали касательное ранение волосистой части головы отмечается в сообщении

Пострадавшую для обследования направили в городскую больницу Белгорода. Также повредились крыша дома и гараж.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский беспилотник взорвался на балконе многоквартирного дома. Задымление ликвидировали, мужчина получил термические ожоги. Было повреждено остекление и четыре машины.