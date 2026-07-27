Двое пострадали в Белгородской области во время атаки дронов

Во время атаки БПЛА ВСУ пострадали два жителя Белгородской области Двое пострадали в Белгородской области во время атаки дронов

Москва27 июл Вести.Беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде – одна женщина получила ранения. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Женщину со множественными осколочными ранениями ног и руки скорая помощь доставляет в областную клиническую больницу говорится в сообщении

Еще один человек ранен в городе Шебекино во время атаки дрона на Газель. Мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей головы и руки. Машина пострадавшего повреждена.

Мужчина доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи его отправят в городскую больницу №2 г. Белгорода.