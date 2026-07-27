Москва27 июлВести.Беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде – одна женщина получила ранения. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.
Женщину со множественными осколочными ранениями ног и руки скорая помощь доставляет в областную клиническую больницуговорится в сообщении
Еще один человек ранен в городе Шебекино во время атаки дрона на Газель. Мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей головы и руки. Машина пострадавшего повреждена.
Мужчина доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи его отправят в городскую больницу №2 г. Белгорода.